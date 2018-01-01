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Чемпионаты Венгрии и Казахстана обогнали УПЛ по заработку в 2018-м году

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Украина заняла 21-ю строчку.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

Официальный сайт УЕФА опубликовал экономический отчет по итогам 2018 финансового года. 

Лидером рейтинга является Англия, которая заработала 5,5 млрд евро. Вторую строчку занял чемпионат ГерманиИ, который заработал 3,15 млрд евро. Тройку лидеров замыкает чемпионат Испании с доходом в 3,14 млрд евро.

Клубы УПЛ заняли 21-е место с прибылью в 111 миллионов евро. Отметим, что украинский чемпионат обошли клубы из Венгрии (134), Польши (125) и Казахстана (121).

Отметим, что 69% своих доходов украинские клубы заработали от выплат УЕФА. Больше от европейского футбольного союза получили только клубы из Андорры (71%) и Гибралтара (80%). 

От спонсорских контрактов представители УПЛ получили 22%, а от телевизионных соглашений - 3%.

Ранее сообщалось, что Шахтер попал в топ-6 клубов Европы по чистой прибыли в 2018 году.

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Теги: УПЛ, АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, УЕФА, футбол, рейтинг
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