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Экс-тренер Динамо: Ярмоленко должен вернуться в Украину

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Украинец не имеет полноценной игровой практики в лондонском клубе.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
Футбол 1/2

Бывший главный тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился мнением по поводу будущего Андрея Ярмоленко.

“Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили - то он играет, то не играет. А футболист должен играть.

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Возможно, ему не подходит футбол в АПЛ. Тогда нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать.

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Какие нагрузки? А в Манчестер Сити или Ливерпуле не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон. Футболист должен играть - тогда он будет расти.

Если он будет сидеть на скамейке - ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти“, - рассказал Сабо.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в зимнее трансферное окно.

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Теги: Йожеф Сабо, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Динамо Киев, АПЛ, УПЛ, футбол
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Источник: dynamo.kiev.ua

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