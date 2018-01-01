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Шахтер попал в топ-6 клубов Европы по чистой прибыли в 2018 году

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"Горняки" смогли опередить европейские топ-клубы.
Шахтер Донецк
Шахтер Донецк
Getty Images

Официальный сайт УЕФА опубликовал денежный отчет по итогам 2018 финансового года. 

Первую строчку рейтинга возглавил французский Монако. “Монегаском“ удалось заработать невероятную сумму в 179 миллионов евро.

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Вторую строчку по чистой прибыли занял Тоттенхэм, который заработал 127 миллионов евро.

Тройку лидеров замыкает Ливерпуль с доходом в 120 миллионов евро.

Донецкий Шахтер занял 6-ю позицию с показателем в 42 миллионов по чистой прибыли в 2018 году. “Горняки“ опередили ПСЖ, мадридский Реал, Баварию и дортмундскую Боруссию и московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Шахтер попал в топ-15 европейских клубов по числу забитых мячей в 2010-х.

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Теги: УЕФА, Шахтер Донецк, Монако, Ливерпуль, Тоттенхэм, футбол, доход, рейтинг
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