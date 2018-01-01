Шахтер попал в топ-6 клубов Европы по чистой прибыли в 2018 году
"Горняки" смогли опередить европейские топ-клубы.
Официальный сайт УЕФА опубликовал денежный отчет по итогам 2018 финансового года.
Первую строчку рейтинга возглавил французский Монако. “Монегаском“ удалось заработать невероятную сумму в 179 миллионов евро.
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Вторую строчку по чистой прибыли занял Тоттенхэм, который заработал 127 миллионов евро.
Тройку лидеров замыкает Ливерпуль с доходом в 120 миллионов евро.
Донецкий Шахтер занял 6-ю позицию с показателем в 42 миллионов по чистой прибыли в 2018 году. “Горняки“ опередили ПСЖ, мадридский Реал, Баварию и дортмундскую Боруссию и московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Шахтер попал в топ-15 европейских клубов по числу забитых мячей в 2010-х.
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