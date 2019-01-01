Нападающий Шахтера перешел в Мариуполь

Станислав Библик присоединился к азовцам на правах аренды.

Форвард Шахтера Станислав Библик перешел в Мариуполь на правах аренды, сообщает пресс-служба азовцев.

Контракт между сторонами рассчитан до конца 2020 года.

В прошлом сезоне футболист провел 18 матчей за юношескую команду “горняков“, где забил 11 голов. В текущей кампании на его счету три поединка в составе донецкой команды.

Ранее Мариуполь арендовал у Шахтера Артема Дудика и Даниила Сагуткина.