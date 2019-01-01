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Нападающий Шахтера перешел в Мариуполь

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Станислав Библик присоединился к азовцам на правах аренды.
Станислав Библик
Станислав Библик
ФК Мариуполь

Форвард Шахтера Станислав Библик перешел в Мариуполь на правах аренды, сообщает пресс-служба азовцев.

Контракт между сторонами рассчитан до конца 2020 года.

В прошлом сезоне футболист провел 18 матчей за юношескую команду “горняков“, где забил 11 голов. В текущей кампании на его счету три поединка в составе донецкой команды.

Ранее Мариуполь арендовал у Шахтера Артема Дудика и Даниила Сагуткина.

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Теги: футбол, Станислав Библик, Мариуполь, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
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