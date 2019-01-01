Заря усилилась хорватским полузащитником

Ловро Цвек перебрался в чемпионат Украины.

Луганская Заря объявила о переходе полузащитника Ловро Цвека. Контракт между сторонами рассчитан на два с половиной года.

Отмечается, что хорват уже присоединился к команде и включился в тренировочный процесс.

В луганском клубе футболист будет выступать под номером 4.

Ранее Цвек играл за Целе, Заврч, Алюминий (все - Словения) и Сеницу (Словакия). Также на его счету два матча за сборную Хорватии U-20.