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Бавария готова купить у Шахтера Додо за 25 миллионов

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Руководство украинского клуба хочет получить за игрока 30 миллионов евро.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Додо в скором времени может перебраться в чемпионат Германии.

По информации бразильского отделения портала Goal, в переговоры по трансферу футболиста начали представители Баварии. Мюнхенцы предложили “горнякам“ 25 миллионов евро.

Источник отмечает, что руководство Шахтера не устраивает это предложение и они хотят получить за Додо 30 миллионов евро.

Напомним, Шахтер купил Додо у Коритибы в январе 2018 года за 2 миллиона евро, однако через полгода после трансфера отправился на один сезон в аренду в португальскую Виторию Гимарайнш.

В нынешнем сезоне Додо отыграл за Шахтер в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

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Теги: Додо, Шахтер, Шахтер Донецк, трансфер, футбол, Бавария
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