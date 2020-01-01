Мариуш Левандовски: У меня были предложения от клубов из УПЛ

Бывший игрок Шахтера может вернуться в Украину.

Главный тренер Термалики рассказал, что мог работать тренером в украинском чемпионате.

“Мне бы хотелось работать в УПЛ. Сейчас же я получил предложение от Термалики. В прошлом году у меня не было клуба, но общался с несколькими командами из высшей лиги.

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Ранее на меня выходили клубы из УПЛ, но ничего не получилось. Сейчас мы поддерживаем связь, увидим, что будет дальше.

Украина - интересный вариант для меня, провел там много лет, хорошо знаю футбол с разных сторон.

У меня был опыт в Севастополе. Был там больше трех лет, выполнял функции футболиста, спортивного директора, тренера.

Научился большему, чем многие польские тренеры. Когда я пришел в Заглембе, то не чувствовал себя новичком благодаря тому опыту в УПЛ“, - приводит слова Левандовски Przeglad Sportowy.

Ранее сообщалось, что Грозный возглавил Шахтер из Караганды.