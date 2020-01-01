Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мариуш Левандовски: У меня были предложения от клубов из УПЛ

Комментариев: 0
Бывший игрок Шахтера может вернуться в Украину.
Мариуш Левандовски
Мариуш Левандовски
Getty Images

Главный тренер Термалики рассказал, что мог работать тренером в украинском чемпионате.

“Мне бы хотелось работать в УПЛ. Сейчас же я получил предложение от Термалики. В прошлом году у меня не было клуба, но общался с несколькими командами из высшей лиги.

Читай также: Григорчук покинул Астану

Ранее на меня выходили клубы из УПЛ, но ничего не получилось. Сейчас мы поддерживаем связь, увидим, что будет дальше.

Украина - интересный вариант для меня, провел там много лет, хорошо знаю футбол с разных сторон.

У меня был опыт в Севастополе. Был там больше трех лет, выполнял функции футболиста, спортивного директора, тренера.

Научился большему, чем многие польские тренеры. Когда я пришел в Заглембе, то не чувствовал себя новичком благодаря тому опыту в УПЛ“, - приводит слова Левандовски Przeglad Sportowy.

Ранее сообщалось, что Грозный возглавил Шахтер из Караганды.

Поделись:
Теги: Мариуш Левандовски, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь