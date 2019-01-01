Блохин: Молодые футболисты не должны довольствоваться достигнутым

Футболисты должны мечтать о Золотом мяче.

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин в интервью для UA-Футбол поделился мнением о перспективах молодых футболистов в Европе.

“Молодому поколению нужно играть в футбол и любить футбол - вот и все. Оно ведь как бывает - стоит только футболисту хотя бы чуть-чуть получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте.

Главное - не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед. В этом стремлении нужно постараться попасть в хороший зарубежный клуб, выиграть Золотой мяч.

При огромном желании и максимуме труда все в футболе возможно.

Взять, к примеру, Андрея Ярмоленко, который из киевского Динамо попал в английский Вест Хэм. Или же Евгения Коноплянку, успевшего поиграть в испанской Севилье и немецком Шальке.

Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе - Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример“, - цитирует Блохина UA-Футбол.

Ранее Блохин оценил шансы сборной Украины на Евро-2020.