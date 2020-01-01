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Стало известно, с кем сыграет Шахтер на первом сборе

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"Горняки" проведут три поединка.
Шахтер
Шахтер
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сообщил о своих соперниках на первом тренировочном сборе, который пройдет в турецком Белеке с 20 по 30 января.

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25 января, 16:00. Шахтер – Лех (Польша)

26 января, 16:00. Шахтер – Войводина (Сербия)

30 января, 09:00. Шахтер – Словацко (Чехия)

Отмечается, что со второго февраля стартует второй тренировочный сбор, на котором Шахтер проведет четыре поединка.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами украинских клубов на зимних сборах.

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Теги: Шахтер Донецк, футбол, тренировочные сборы
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