Беседин не признает вину в употреблении допинга - Sport.ua

Украинец не согласен, что провалил допинг-тест.

Форвард киевского Динамо Артем Беседин не признает свою вину в проваленном допинг-тесте, об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, украинский футболист не согласен с результатами допинг-теста, который был взят после матча с Мальме в рамках Лиги Европы.

Вероятно, что Беседин мог настоять на том, чтоб была вскрыта проба Б.

Ранее стало известно, сколько Беседин может пропустить из-за проваленного допинг-теста.