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Беседин не признает вину в употреблении допинга - Sport.ua

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Украинец не согласен, что провалил допинг-тест.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Форвард киевского Динамо Артем Беседин не признает свою вину в проваленном допинг-тесте, об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, украинский футболист не согласен с результатами допинг-теста, который был взят после матча с Мальме в рамках Лиги Европы. 

Вероятно, что Беседин мог настоять на том, чтоб была вскрыта проба Б.

Ранее стало известно, сколько Беседин может пропустить из-за проваленного допинг-теста.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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