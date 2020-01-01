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Стало известно, сколько может пропустить Беседин из-за проваленного допинг-теста

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Украинский форвард рискует пропустить до четырех лет.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Украинский нападающий киевского Динамо Артем Беседин может получить до четырех лет дисквалификации, об этом сообщает Футбол News.

УЕФА вынесет вердикт по делу Беседина 19 января. Напомним, что форвард провалил допинг-тест после матча с Мальме в рамках Лиги Европы. 

В текущем сезоне Беседин провел за киевское Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых сумел забить восемь голов и сделать один голевой пас.

Ранее Динамо выступило с официальным заявлением по поводу Беседина.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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