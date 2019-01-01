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Степаненко: Наша задача - выиграть чемпионат Украины

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Футболист признался, что неудача в Лиге чемпионов расстроила его партнеров по команде.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал результаты команды в прошлом году, а также назвал цели на вторую половину сезона-2019/20.

“Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило.

На 2020 год задача - выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти Бенфику. 

Давно не можем сделать этот первый шаг - пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться.

Кроме того, в июне предстоит большое событие - чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться“, - цитирует Степаненко пресс-служба “горняков“.

Ранее Тарас Степаненко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

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Теги: футбол, Тарас Степаненко, Шахтер
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