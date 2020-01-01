Динамо взяло 29 игроков на первый сбор в Турцию

Киевляне начали подготовку ко второй части сезона.

Завтра, 15 января, киевское Динамо отправится на первый подготовительный сбор в Белек (Турция), который продлиться до 28 января.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко огласил список из 29 футболистов, которые поедут вместе с командой.

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Отметим, что на первом сборе киевляне проведут шесть контрольных поединков.

Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2 по 16 февраля также в Турции.

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