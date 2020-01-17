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Зимние сборы: расписание и результаты матчей украинских клубов

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Представители чемпионата Украины проведут подготовительные сборы в Турции.
Зимние сборы: расписание и результаты матчей
Зимние сборы: расписание и результаты матчей
ФК Динамо Киев

Украинские клубы вышли из отпуска и начинают готовиться ко второй половине чемпионата Украины.

Ближайший тур УПЛ стартует 22 февраля, а перед этим, 20 февраля, донецкий Шахтер (единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках) проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Наши клубы традиционно набирают форму на сборах, где играют товарищеские матчи. Интересно, что этой зимой все клубы отправились в Турцию.

Вашему вниманию расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

17.01.2020  Десна - Спутник Речица
17.01.2020  Олимпик - Вииторул
18.01.2020  Александрия – Ботев Пловдив
18.01.2020  Олимпик - Сабаил
19.01.2020  Динамо - Легия
19.01.2020  Александрия - Славия
20.01.2020  Динамо - Нефтчи
20.01.2020  Колос – Академика
20.01.2020  Мариуполь - Кызылжар
21.01.2020  Александрия - Черно Море
22.01.2020  Заря – Лодзь
22.01.2020  Заря – Челик
22.01.2020  Олимпик - Спартак Суботица
23.01.2020  Динамо - Вардар
24.01.2020  Динамо - Хайдук Сплит
24.01.2020  Десна - Нефтчи
24.01.2020  Александрия - Македония Герче Петров
24.01.2020  Мариуполь - Динамо Брест
24.01.2020  Днепр-1 - Бачки Тополы
25.01.2020  Заря – Пяст
25.01.2020  Ворскла - Лодзь
26.01.2020  Александрия - Пюник
26.01.2020  Олимпик - Спартак Трнава
27.01.2020  Динамо - Динамо Брест
27.01.2020  Днепр-1 - Ягеллония
27.01.2020  Олимпик - Корона
27.01.2020  Ворскла - Радник
28.01.2020  Динамо - Кайрат
28.01.2020  Десна - Хартберг
28.01.2020  Мариуполь - Санкт-Пельтен
29.01.2020  Заря - Вождовац
30.01.2020  Днепр-1 - Аустрия Вена
30.01.2020  Ворскла - Дрита
01.02.2020  Днепр-1 - Сигма
02.02.2020  Десна - Сараево
02.02.2020  Ворскла - Спартак Суботица
03.02.2020  Львов - Левски
04.02.2020  Десна - Слован Либерец
04.02.2020  Олимпик - Локомотив Пловдив
06.02.2020  Заря - Ордабасы
08.02.2020  Шахтер - Олимпия
08.02.2020  Олимпик - Расинг Люксембург
09.02.2020  Днепр-1 - Тобол
09.02.2020  Львов - Мура
10.02.2020  Заря - Железничар
10.02.2020  Ворскла - Насаф
13.02.2020  Ворскла - Термалика
14.02.2020  Заря - Торпедо-БЕЛАЗ
14.02.2020  Олимпик - Кайсар
15.02.2020  Днепр-1 - Кайрат
16.02.2020  Ворскла - Ордабасы
16.02.2020  Днепр-1 - Шериф
19.02.2020  Ворскла - Иртыш

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Теги: футбол, сборы, чемпионат Украины, УПЛ
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