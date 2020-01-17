Зимние сборы: расписание и результаты матчей украинских клубов

Представители чемпионата Украины проведут подготовительные сборы в Турции.

Украинские клубы вышли из отпуска и начинают готовиться ко второй половине чемпионата Украины.

Ближайший тур УПЛ стартует 22 февраля, а перед этим, 20 февраля, донецкий Шахтер (единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках) проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Наши клубы традиционно набирают форму на сборах, где играют товарищеские матчи. Интересно, что этой зимой все клубы отправились в Турцию.

Вашему вниманию расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

17.01.2020 Десна - Спутник Речица

17.01.2020 Олимпик - Вииторул

18.01.2020 Александрия – Ботев Пловдив

18.01.2020 Олимпик - Сабаил

19.01.2020 Динамо - Легия

19.01.2020 Александрия - Славия

20.01.2020 Динамо - Нефтчи

20.01.2020 Колос – Академика

20.01.2020 Мариуполь - Кызылжар

21.01.2020 Александрия - Черно Море

22.01.2020 Заря – Лодзь

22.01.2020 Заря – Челик

22.01.2020 Олимпик - Спартак Суботица

23.01.2020 Динамо - Вардар

24.01.2020 Динамо - Хайдук Сплит

24.01.2020 Десна - Нефтчи

24.01.2020 Александрия - Македония Герче Петров

24.01.2020 Мариуполь - Динамо Брест

24.01.2020 Днепр-1 - Бачки Тополы

25.01.2020 Заря – Пяст

25.01.2020 Ворскла - Лодзь

26.01.2020 Александрия - Пюник

26.01.2020 Олимпик - Спартак Трнава

27.01.2020 Динамо - Динамо Брест

27.01.2020 Днепр-1 - Ягеллония

27.01.2020 Олимпик - Корона

27.01.2020 Ворскла - Радник

28.01.2020 Динамо - Кайрат

28.01.2020 Десна - Хартберг

28.01.2020 Мариуполь - Санкт-Пельтен

29.01.2020 Заря - Вождовац

30.01.2020 Днепр-1 - Аустрия Вена

30.01.2020 Ворскла - Дрита

01.02.2020 Днепр-1 - Сигма

02.02.2020 Десна - Сараево

02.02.2020 Ворскла - Спартак Суботица

03.02.2020 Львов - Левски

04.02.2020 Десна - Слован Либерец

04.02.2020 Олимпик - Локомотив Пловдив

06.02.2020 Заря - Ордабасы

08.02.2020 Шахтер - Олимпия

08.02.2020 Олимпик - Расинг Люксембург

09.02.2020 Днепр-1 - Тобол

09.02.2020 Львов - Мура

10.02.2020 Заря - Железничар

10.02.2020 Ворскла - Насаф

13.02.2020 Ворскла - Термалика

14.02.2020 Заря - Торпедо-БЕЛАЗ

14.02.2020 Олимпик - Кайсар

15.02.2020 Днепр-1 - Кайрат

16.02.2020 Ворскла - Ордабасы

16.02.2020 Днепр-1 - Шериф

19.02.2020 Ворскла - Иртыш