Зимние сборы: расписание и результаты матчей украинских клубов
Украинские клубы вышли из отпуска и начинают готовиться ко второй половине чемпионата Украины.
Ближайший тур УПЛ стартует 22 февраля, а перед этим, 20 февраля, донецкий Шахтер (единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках) проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.
Наши клубы традиционно набирают форму на сборах, где играют товарищеские матчи. Интересно, что этой зимой все клубы отправились в Турцию.
Вашему вниманию расписание и результаты спаррингов украинских клубов:
17.01.2020 Десна - Спутник Речица
17.01.2020 Олимпик - Вииторул
18.01.2020 Александрия – Ботев Пловдив
18.01.2020 Олимпик - Сабаил
19.01.2020 Динамо - Легия
19.01.2020 Александрия - Славия
20.01.2020 Динамо - Нефтчи
20.01.2020 Колос – Академика
20.01.2020 Мариуполь - Кызылжар
21.01.2020 Александрия - Черно Море
22.01.2020 Заря – Лодзь
22.01.2020 Заря – Челик
22.01.2020 Олимпик - Спартак Суботица
23.01.2020 Динамо - Вардар
24.01.2020 Динамо - Хайдук Сплит
24.01.2020 Десна - Нефтчи
24.01.2020 Александрия - Македония Герче Петров
24.01.2020 Мариуполь - Динамо Брест
24.01.2020 Днепр-1 - Бачки Тополы
25.01.2020 Заря – Пяст
25.01.2020 Ворскла - Лодзь
26.01.2020 Александрия - Пюник
26.01.2020 Олимпик - Спартак Трнава
27.01.2020 Динамо - Динамо Брест
27.01.2020 Днепр-1 - Ягеллония
27.01.2020 Олимпик - Корона
27.01.2020 Ворскла - Радник
28.01.2020 Динамо - Кайрат
28.01.2020 Десна - Хартберг
28.01.2020 Мариуполь - Санкт-Пельтен
29.01.2020 Заря - Вождовац
30.01.2020 Днепр-1 - Аустрия Вена
30.01.2020 Ворскла - Дрита
01.02.2020 Днепр-1 - Сигма
02.02.2020 Десна - Сараево
02.02.2020 Ворскла - Спартак Суботица
03.02.2020 Львов - Левски
04.02.2020 Десна - Слован Либерец
04.02.2020 Олимпик - Локомотив Пловдив
06.02.2020 Заря - Ордабасы
08.02.2020 Шахтер - Олимпия
08.02.2020 Олимпик - Расинг Люксембург
09.02.2020 Днепр-1 - Тобол
09.02.2020 Львов - Мура
10.02.2020 Заря - Железничар
10.02.2020 Ворскла - Насаф
13.02.2020 Ворскла - Термалика
14.02.2020 Заря - Торпедо-БЕЛАЗ
14.02.2020 Олимпик - Кайсар
15.02.2020 Днепр-1 - Кайрат
16.02.2020 Ворскла - Ордабасы
16.02.2020 Днепр-1 - Шериф
19.02.2020 Ворскла - Иртыш
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