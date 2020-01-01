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Полузащитник Шахтера может перебраться в Рому

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В услугах футболиста лично заинтересован главный тренер клуба.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио может перебраться в Рому, об этом сообщает Il Messaggero.

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По информации источника, в услугах бразильца лично заинтересован главный тренер клуба Пауло Фонсека.

Отметим, что помимо Маркоса Антонио в список кандидатов на позицию центрального полузащитника входят - Орель Мангаля из Штутгарта, Гаэтано Кастровилли из Фиорентины и Эсекиэль Альмендра из Бока Хуниорс.

В текущем сезоне Маркос Антонио провел 15 матчей, в которых сумел отличиться однажды.

Ранее сообщалось, что Мораес может перейти в Рому.

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Теги: Маркос Антонио, Шахтер Донецк, Рома, футбол, трансфер
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