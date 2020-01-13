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ФИФА огласила вердикт по поводу иска Юности к Динамо и Боруссии по трансферу Ярмоленко

Комментариев: 1
Иск СДЮШОР - незаконный.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

ФИФА огласила решение по поводу скандальной ситуации между черниговской СДЮШОР Юность, киевским Динамо и дортмундской Боруссией из-за неперечисленного платежа за трансфер украинского полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в немецкий гранд в 2017 году.

В своем иске СДЮШОР Юность требовала оплатить 286,500 евро, что составляет полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА.

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Динамо вначале 2018-го года оплатила Юности 150 тысяч евро, но новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж, требуя повторить его.

Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией Динамо и приняла решение - обязать Боруссию Дортмунд перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136,500 евро.

Таким образом, ФИФА приняло сторону Динамо и Боруссии Д, подтвердив, что первая выплата киевского клуба была полностью зафиксирована.

Теперь киевский и дортмундский клуб должны перечислить Юности оставшуюся сумму - 136,500 евро.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может покинуть Вест Хэм. Отметим, что агент футболист опроверг данную информацию.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Динамо Киев, Боруссия Дортмунд, СДЮШОР Юность, иск, суд, футбол, трансфер
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    13.01.2020, 21:46
Оценка:  +18
Духовный_скреп
Та не гоните,переведите пацанам из Юности лавэ,жёнам в Марбелью не на что лететь.Удивительно,что детский сад и школа бабла поиметь не хотят.
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