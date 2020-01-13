ФИФА огласила вердикт по поводу иска Юности к Динамо и Боруссии по трансферу Ярмоленко

Иск СДЮШОР - незаконный.

ФИФА огласила решение по поводу скандальной ситуации между черниговской СДЮШОР Юность, киевским Динамо и дортмундской Боруссией из-за неперечисленного платежа за трансфер украинского полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в немецкий гранд в 2017 году.

В своем иске СДЮШОР Юность требовала оплатить 286,500 евро, что составляет полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА.

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Динамо вначале 2018-го года оплатила Юности 150 тысяч евро, но новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж, требуя повторить его.

Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией Динамо и приняла решение - обязать Боруссию Дортмунд перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136,500 евро.

Таким образом, ФИФА приняло сторону Динамо и Боруссии Д, подтвердив, что первая выплата киевского клуба была полностью зафиксирована.

Теперь киевский и дортмундский клуб должны перечислить Юности оставшуюся сумму - 136,500 евро.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может покинуть Вест Хэм. Отметим, что агент футболист опроверг данную информацию.