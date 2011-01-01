Защитник Днепра-1: У Михайленко можно расти как футболист

Александр Сваток признался, что у него было несколько предложений.

Новичок Днепра-1 Александр Сваток прокомментировал свой переход из хорватского Хайдука.

“У меня было несколько предложений из Турции, Польши и России. Вариант с Россией сразу отпадал, а клубы Турции и Польши мне показались менее привлекательными, чем предложение Днепра‑1. По моим ощущениям, это тот же Днепр - львиная доля ребят, тренерский штаб и персонал остались. База та же. Стадион. Со многими ребятами я оставался на связи: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопыренок, Супряга.

Я знаю требования и амбиции Михайленко. Всё это мне импонирует. Михайленко старается привить Днепру современный, нескучный футбол. У него все ребята понимают, что и для чего делают. Я точно знаю, что у Михайленко можно расти как футболист“, - цитирует футболиста журнал Футбол.

Напомним, что Александр Сваток с 2011 по 2017 годы выступал за Днепр. Футболист также выступал за Волынь и Зарю.