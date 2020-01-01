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Заря вышла из отпуска

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Луганская команда начала подготовку ко второй половине сезона.
Заря вышла из отпуска
Заря вышла из отпуска
ФК Заря

Сегодня, 13 января, Заря вернулась из отпуска и приступила к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сначала луганчане проведут сбор в Украине, а уже 19 января отправятся в Турцию. 

К команде присоединились все футболисты без исключения.

На тренировках присутствуют двое из трех игроков, которые близки к подписанию контракта с Зарей. В ближайшее время в расположение луганчан прибудет и третий футболист.

Также с первой командой тренируется и ряд футболистов молодежного состава: Хмеловский, Белоцерковец, Алефиренко, Мильченко, Поддубный.

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Теги: футбол, Заря, чемпионат Украины, УПЛ
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