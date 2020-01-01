Заря вышла из отпуска

Луганская команда начала подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня, 13 января, Заря вернулась из отпуска и приступила к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сначала луганчане проведут сбор в Украине, а уже 19 января отправятся в Турцию.

К команде присоединились все футболисты без исключения.

На тренировках присутствуют двое из трех игроков, которые близки к подписанию контракта с Зарей. В ближайшее время в расположение луганчан прибудет и третий футболист.

Также с первой командой тренируется и ряд футболистов молодежного состава: Хмеловский, Белоцерковец, Алефиренко, Мильченко, Поддубный.