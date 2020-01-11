Михайличенко: С первого дня футболистов ожидает серьезная работа

Михайличенко хочет доказать, что неудачи Динамо в первой части сезона были случайностью.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал о начале тренировочного процесса в команде после зимнего отпуска.

"Настроение боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших матчей.

Думаю, функциональное состояние футболистов после отпуска покажут первые дни сборов. За всех говорить трудно, но уверен, что ребята – профессионалы. И несмотря на отпуск, каждый занимался индивидуально – кто-то в футбол играл, кто-то бегал.

Мы предупреждали их о том, что втягивающих тренировок не будет и с первого дня их ожидает серьезная работа. Думаю, они меня услышали, поскольку даже по первой тренировке видно, что ребята готовы.

Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, через пару дней должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим.

Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше", – сказал Михайличенко.