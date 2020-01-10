Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жуниор Мораес может перейти в Рому

Комментариев: 0
Римский клуб вернулся к варианту трансфера Жуниора Мораеса.
Жуниор Мораес может перейти в Рому

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес вновь попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал RomaPress.

Римляне планируют укрепить линию нападения в январе и рассматривают возможность подписания форварда сборной Украины.

Однако оформить этот переход в январе "джаллороси" будет сложно из-за большого интереса к нему со стороны других клубом и отсутствия у него паспорта ЕС. Впрочем, окружение футболиста уверено, что если стороны придут к соглашению по трансферу, то Жуниор Мораес сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах из ЕС.

Сообщается, что трансфер Жуниора Мораеса в Рому зависит от потенциального ухода из римской команды Николы Калинича, который пока не соглашается ни на один из имеющихся у него вариантов продолжения карьеры.

В текущем сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке "горняков", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.

Поделись:
Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, Рома, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь