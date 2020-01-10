Жуниор Мораес может перейти в Рому

Римский клуб вернулся к варианту трансфера Жуниора Мораеса.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес вновь попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал RomaPress.

Римляне планируют укрепить линию нападения в январе и рассматривают возможность подписания форварда сборной Украины.

Однако оформить этот переход в январе "джаллороси" будет сложно из-за большого интереса к нему со стороны других клубом и отсутствия у него паспорта ЕС. Впрочем, окружение футболиста уверено, что если стороны придут к соглашению по трансферу, то Жуниор Мораес сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах из ЕС.

Сообщается, что трансфер Жуниора Мораеса в Рому зависит от потенциального ухода из римской команды Николы Калинича, который пока не соглашается ни на один из имеющихся у него вариантов продолжения карьеры.

В текущем сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке "горняков", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.