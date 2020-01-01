Стал известен первый соперник Шахтера на сборах

Донецкий Шахтер проведет подготовительный сбор в турецком Белеке.

Лидер чемпионата Украины донецкий Шахтер проведет подготовительные сборы в турецком Белеке, где тренеры запланировали провести 6 спаррингов.

Стало известно название одной из команд, с которой Шахтер запланировал сыграть на сборах – словенская Олимпия из Любляны объявила о том, что сыграет с "горняками" 8 февраля.

После 20 туров Олимпия лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.

Шахтер выйдет из отпуска 16 января и после пары дней медосмотра отправится в Турцию на подготовительный сбор.