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Стал известен первый соперник Шахтера на сборах

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Донецкий Шахтер проведет подготовительный сбор в турецком Белеке.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер

Лидер чемпионата Украины донецкий Шахтер проведет подготовительные сборы в турецком Белеке, где тренеры запланировали провести 6 спаррингов.

Стало известно название одной из команд, с которой Шахтер запланировал сыграть на сборах – словенская Олимпия из Любляны объявила о том, что сыграет с "горняками" 8 февраля.

После 20 туров Олимпия лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.

Шахтер выйдет из отпуска 16 января и после пары дней медосмотра отправится в Турцию на подготовительный сбор.

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Теги: Шахтер
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