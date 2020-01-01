Караваев: Настраиваемся только на победы

Защитник киевлян отметил, что команда должна хорошо поработать на сборах.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

“В Динамо более углубленный медицинский осмотр, больше и дольше все проверяют, чем в моей предыдущей команде - Заре.

В отпуск нам давали общую программу, которая включала работу в тренажерном зале в поддерживающем режиме, плавание, упражнения на пресс. Каждый уже индивидуально выполняет эту программу, исходя из нагрузки, которую требует его тело.

Задача? Нужно хорошо подготовиться на сборах. Уверен, мы выполним очень хорошую работу. А от второй части сезона ожидаю только побед в каждом матче, настраиваемся лишь на это“, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр.