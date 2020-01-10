Киевляне начали подготовку ко второй части сезона.

Игроки Динамо вышли из отпуска ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо вышли из отпуска и прошли плановое медобследование, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В первый день на медосмотр прибыли Денис Бойко, Руслан Нещерет, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили.

ФК Динамо Киев

ФК Динамо Киев

ФК Динамо Киев

Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 11 января.

Отмечается, что сегодня Динамо также проведет первую тренировку на клубной базе, а через несколько дней отправится на сбор в Турцию.