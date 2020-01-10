Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Динамо вышли из отпуска

Комментариев: 1
Киевляне начали подготовку ко второй части сезона.

Игроки Динамо вышли из отпуска
Игроки Динамо вышли из отпуска
ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо вышли из отпуска и прошли плановое медобследование, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В первый день на медосмотр прибыли Денис Бойко, Руслан Нещерет, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили.

ФК Динамо Киев

ФК Динамо Киев

ФК Динамо Киев

Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 11 января.

Отмечается, что сегодня Динамо также проведет первую тренировку на клубной базе, а через несколько дней отправится на сбор в Турцию.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Жеральд    10.01.2020, 14:05
Оценка:  +5
Жеральд
Суркисов менять нужно...Занимаются всем,......только не клубом Динамо Киев
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь