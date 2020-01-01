Сборная Украины проведет товарищеский матч против Кипра

Национальная команда сыграет спарринг на домашнем поле.

Сборная Украины встретится с командой Кипра в рамках товарищеского матча, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что матч состоится 26 мая в украинском городе, но пока неизвестно, в каком именно.

Напомним, сборная Украины также проведет два выездных товарищеских поединка против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

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