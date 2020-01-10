"Саныч, не стреляй": Милевский рассказал, как Алиев ходил с оружием

Во время выступлений за Динамо футболист ездил на тренировки с охраной.

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский поделился своими воспоминаниями о периоде, когда Александр Алиев ездил на тренировки с охраной.

“Алиев раз приехал на базу, охранник открывает двери, тут Сан Саныч приехал потренироваться. Второй идет - двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию.

Это треш. Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой “шу-шу“. Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай Бог не сняли его.

“А как с “калашом“ ты бегал по Арене? Пацаны на колени падали: “Не стреляйте! Саныч, не стреляй“, - рассказал футболист в премьерном выпуске Миля шоу на своем YouTube-канале.

Ранее Александр Алиев рассказал о нарушении режима в Динамо.