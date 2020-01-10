Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Саныч, не стреляй": Милевский рассказал, как Алиев ходил с оружием

Комментариев: 0
Во время выступлений за Динамо футболист ездил на тренировки с охраной.
Александр Алиев
Александр Алиев
footballua.tv

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский поделился своими воспоминаниями о периоде, когда Александр Алиев ездил на тренировки с охраной.

“Алиев раз приехал на базу, охранник открывает двери, тут Сан Саныч приехал потренироваться. Второй идет - двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию.

Это треш. Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой “шу-шу“. Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай Бог не сняли его.

“А как с “калашом“ ты бегал по Арене? Пацаны на колени падали: “Не стреляйте! Саныч, не стреляй“, - рассказал футболист в премьерном выпуске Миля шоу на своем YouTube-канале.

Ранее Александр Алиев рассказал о нарушении режима в Динамо.

Поделись:
Теги: футбол, Артем Милевский, Александр Алиев, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  10.01.2020, 13:33
Оценка:  0
петенька
Ах, какой горячий мужчина, мой украинский пуканчик просто горит!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь