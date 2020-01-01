Селюк: Динамо надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса

Известный агент считает, что президент киевлян выбрал правильный путь.

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансферы своих подопечных Бенито и Ибраима Каргбо-младшего в Динамо.

“Приход легионеров ни в коей мере не означает отказа от украинских талантов, от их воспитания и развития. Речь идет о том, что, по моему мнению, этот вектор не должен быть единственным.

С учетом нынешних реалий президент Динамо Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут Аякс и Зальцбург - покупка и развитие молодых игроков, не только своих. Это путь ПСЖ, у которого масса молодых игроков на минимальном контракте - с прицелом на то, что с каждого трансфера воспитанника клуб будет получать как минимум платежи солидарности.

Ни о каком отказе от своих принципов не идет речи, посмотрите на результат сборной Украины U-20 и сколько там было игроков Динамо. В то же время подчеркну: наличие в составе только украинских молодых игроков - это неправильно.

С экономической точки зрения продавать африканского игрока в клубы из Евросоюза гораздо проще - африканцы для ЕС не легионеры. А украинцы будут считаться легионерами. В Динамо этот момент четко осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективами.

Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса“, - цитирует Селюка журнал Футбол.

Ранее Селюк прокомментировал слухи о том, что Галатасарай хочет перехватить Бенито у киевлян.