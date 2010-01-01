Миколенко: Победа над Шахтером в Кубке Украины показала, на что способно Динамо

Киевский клуб одержал победу над Шахтером в Кубке Украины.

Защитник Динамо Киев Виталий Миколенко назвал самый лучший матч киевского клуба в текущем сезоне.

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“Победа в кубковом матче против Шахтера (2:1). Это один из самых запоминающихся матчей в 2019 году. Выдался самый эмоциональный и сильный по игре матч за весь год.

Когда команда находится в меньшинстве, судья старается сравнять количество игроков и шансы на победу.

Я ожидал, что будет удаление кого-то из “горняков“. Так и случилось. Мы перехватили инициативу. Перед дополнительными таймами подбодрили друга и собрались.

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Нужно было выдержать еще 30 минут прежде всего, физически, потому что мы выходили на дополнительное время в меньшинстве.

Результат и игра показали, на что способна наша команда“, - приводит слова Миколенко официальный сайт киевского клуба.

Напомним, что Миколенко стал лучшим молодым игроком Украины в 2019 году.

Отметим, что украинский защитник может покинуть киевский клуб.