Кадар: Переход в Фехервар - полнейшая чушь

Венгр не намерен покидать киевский клуб.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар опроверг информацию о переходе в венгерский клуб Фехервар.

“Трансфер в Фехервар - это полная ложь! У меня в прошлом году был последний разговор со спортивным директором венгерского клуба.

У них тогда были сборы в Марбелье, они размещались рядом с нашей базой. Но с того времени мы не общались вовсе.

У меня нет никакой информации, общался ли мой агент с руководством Фехервара, но если это так, то это было не в моих интересах.

Это полнейшая чушь, что я проходил медицинское обследование в расположении Фехервара. В Интернете много ложной информации. Эта новость сильно озадачила меня“, - цитирует Кадара NB1.

Ранее сообщалось, что Кадар подпишет контракт с МОЛ Фехервар.

Отметим, что футболист Динамо перешел в бразильский клуб.