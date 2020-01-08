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Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt

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Украинский футболист не подорожал в цене.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Getty Images

Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов, которые выступают в УПЛ. Самым дорогим игроком в Украине стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков.

По данным источника, стоимость украинского футболиста составляет 20 миллионов евро. Сумма не изменилась по сравнению с прошлым обновлением.

Вторую позицию занимает футболист Шахтера Исмали, который оценивается в 19 миллионов евро (подорожал на один миллион).

Тройку самых дорогих игроков замыкает Тете. Стоимость бразильца оценивается в 17 миллионов евро (подорожал на два миллиона).

Напомним, что Роман Яремчук из Гента подорожал почти в два раза, а Руслан Малиновский из Аталанты стал дороже в 1,5 раза.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, Исмаили, Тете, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол
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