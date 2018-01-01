Сидклей стал игроком Коринтианса
Бразилец будет выступать на правах аренды.
Защитник киевского Динамо Сидклей перешел на правах аренды в Коринтианс, об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Бразилец будет выступать на правах аренды до 31 декабря 2020 года.
Сидклей в текущем сезоне не провел ни одного матча за Динамо. Отметим, что ранее бразилец выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, когда был игроком Атлетико Паранаэнсе.
Ранее сообщалось, что Сидклей согласился на понижение зарплаты ради перехода в Коринтианс.
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