Сидклей стал игроком Коринтианса

Бразилец будет выступать на правах аренды.

Защитник киевского Динамо Сидклей перешел на правах аренды в Коринтианс, об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Бразилец будет выступать на правах аренды до 31 декабря 2020 года.

Сидклей в текущем сезоне не провел ни одного матча за Динамо. Отметим, что ранее бразилец выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, когда был игроком Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Сидклей согласился на понижение зарплаты ради перехода в Коринтианс.