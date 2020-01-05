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Шахтер - в топ-15 европейских клубов по числу забитых мячей в 2010-х

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В учет брались голы во всех турнирах.
Шахтер - в топ-15 европейских клубов по числу забитых мячей в 2010-х

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список европейских клубов, которые забили наибольшее количество голов в течении десятилетия. В учет брались топ-10 лиг.

В рейтинге оказался донецкий Шахтер, который занял 14-ю строчку. “Горняки“ провели 452 матча, в которых сумели забить 1027 мяча. 

Первую строчку заняла Барселона, которая забила 1579 гола в 600 матчах. На второй строчке оказался Реал, у которого в активе 1483 мяча в 577 встречах. Тройку лидеров замыкает Бавария с 1359 голами в 523 матчах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juventus only ranks 19th! 😳 Check the top 10 on our profile! ✌🏼

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Отметим, что ранее Transfermarkt представил список игроков, больше всех потерявших в стоимости в 2019 году.

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Теги: Шахтер Донецк, Барселона, Реал, Бавария, рейтинг
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