Шахтер - в топ-15 европейских клубов по числу забитых мячей в 2010-х

В учет брались голы во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список европейских клубов, которые забили наибольшее количество голов в течении десятилетия. В учет брались топ-10 лиг.

В рейтинге оказался донецкий Шахтер, который занял 14-ю строчку. “Горняки“ провели 452 матча, в которых сумели забить 1027 мяча.

Первую строчку заняла Барселона, которая забила 1579 гола в 600 матчах. На второй строчке оказался Реал, у которого в активе 1483 мяча в 577 встречах. Тройку лидеров замыкает Бавария с 1359 голами в 523 матчах.

Отметим, что ранее Transfermarkt представил список игроков, больше всех потерявших в стоимости в 2019 году.