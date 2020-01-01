Агент новичка Динамо - об интересе Галатасарая: Это аукнется большими проблемами

Дмитрий Селюк отметил, что турецкий клуб не имеет права вести переговоры с Бенито.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы новичка Динамо Бенито, прокомментировал слухи о том, что Галатасарай хочет перехватить футболиста у киевлян.

“Приятно, что за Бенито ведется борьба между Галатасараем и Динамо Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским Динамо. На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в Динамо. В том числе Галатасарай.

Галатасарай хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой Галатасарай и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с Динамо Киев. И в случае даже ведения переговоров Галатасарай лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

СМИ пишут, что Галатасарай хочет увести Бенито у Динамо из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и Галатасарай: из-под носа у Динамо увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для Галатасарая большими проблемами“, - цитирует Селюка Sport24.

Ранее сообщалось, что Бенито согласовал контракт с Динамо.