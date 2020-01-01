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Десна объявила о переходе Будковского

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Нападающий Зари перебрался в черниговский клуб.
Десна объявила о переходе Будковского

Черниговская Десна на официальном сайте объявила о переходе нападающего луганской Зари Филиппа Будковского.

С футболистом подписан полноценный контракт. Срок контракта и детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе Зари 16 матчей во всех турнирах, забив один гол.

Отметим, что на зимний перерыв Десна ушла занимая четвертое место в турнирной таблице УПЛ, проигрывая Заре одно очко.

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Теги: десна, Заря
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