Днепр-1 опроверг интерес к Цитаишвили

Футболист останется в киевском Динамо.

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили не будет переходить в Днепр-1.

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Ранее сообщалось, что команда хочет взять Цитаишвили в аренду сроком до конца сезона, но в клубе опровергли информацию об интересе к игроку.

В этом сезоне Георгий сыграл за первую команду Динамо четыре матча во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.