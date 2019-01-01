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Днепр-1 опроверг интерес к Цитаишвили

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Футболист останется в киевском Динамо.
Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили не будет переходить в Днепр-1.

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Ранее сообщалось, что команда хочет взять Цитаишвили в аренду сроком до конца сезона, но в клубе опровергли информацию об интересе к игроку.

В этом сезоне Георгий сыграл за первую команду Динамо четыре матча во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

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Теги: футбол, Георгий Цитаишвили, Днепр-1, Динамо
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Источник: fcdnipro.com

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