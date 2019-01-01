Днепр-1 опроверг интерес к Цитаишвили
Футболист останется в киевском Динамо.
Вингер Динамо Георгий Цитаишвили не будет переходить в Днепр-1.
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Ранее сообщалось, что команда хочет взять Цитаишвили в аренду сроком до конца сезона, но в клубе опровергли информацию об интересе к игроку.
В этом сезоне Георгий сыграл за первую команду Динамо четыре матча во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
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