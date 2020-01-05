Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гармаш продолжит карьеру в турецком Ризеспоре

Комментариев: 1
Денис Гармаш стал одноклубником Николая Морозюка.
Гармаш продолжит карьеру в турецком Ризеспоре

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Суперлиге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, 29-летний украинец перешел в Ризеспор, где будет выступать на правах аренды следующие шесть месяцев

В Сети уже появилась фотография, на которой Гармаш позирует с футболкой турецкого клуба, однако официально о переходе пока объявлено не было.

Гармаш выступал за Динамо с 2007 года. Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк. После 17-ти туров Ризеспор занимает 12-ю позицию в чемпионате Турции, имея в своем активе 20 набранных очков.

Поделись:
Теги: Денис Гармаш, Динамо Киев, Ризеспор
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Avenger_    05.01.2020, 20:20
Оценка:  0
Avenger_
Давно пора
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь