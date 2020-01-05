Гармаш продолжит карьеру в турецком Ризеспоре

Денис Гармаш стал одноклубником Николая Морозюка.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Суперлиге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, 29-летний украинец перешел в Ризеспор, где будет выступать на правах аренды следующие шесть месяцев

В Сети уже появилась фотография, на которой Гармаш позирует с футболкой турецкого клуба, однако официально о переходе пока объявлено не было.

Гармаш выступал за Динамо с 2007 года. Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк. После 17-ти туров Ризеспор занимает 12-ю позицию в чемпионате Турции, имея в своем активе 20 набранных очков.