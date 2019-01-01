Динамо объявило о подписании Бенито
Нигериец пройдет медосмотр 10-го января.
Экс-футболист Тамбова Бенито согласовал контракт с Динамо Киев, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Нигериец будет выступать в киевском клубе три с половиной года.
Бенито подпишет контрактное соглашение в случае успешного прохождения медобследования, которое запланировано на 10 января.
Бенито выступал за молдавский Саксан, Локомотив Ташкент из Узбекистана, белорусский Луч Минск и Тамбов из России.
Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Бенито.
Отметим, что трансфер игрока прокомментировал агент футболиста - Дмитрий Селюк.
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