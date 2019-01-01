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Динамо объявило о подписании Бенито

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Нигериец пройдет медосмотр 10-го января.
Бенито
Бенито
ФК Тамбов

Экс-футболист Тамбова Бенито согласовал контракт с Динамо Киев, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нигериец будет выступать в киевском клубе три с половиной года.

Бенито подпишет контрактное соглашение в случае успешного прохождения медобследования, которое запланировано на 10 января. 

Бенито выступал за молдавский Саксан, Локомотив Ташкент из Узбекистана, белорусский Луч Минск и Тамбов из России. 

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Бенито.

Отметим, что трансфер игрока прокомментировал агент футболиста - Дмитрий Селюк.

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Теги: Бенито, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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