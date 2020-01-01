Защитник Динамо может перейти в венгерский клуб

Кадар может покинуть Динамо Киев.

Защитник Динамо Тамаш Кадар может перейти в венгерский чемпионат, об этом сообщает NB1.

По информации источника, в услугах венгра заинтересован Фехервар. Венгерский клуб намерен приобрести защитника в зимнее трансферное окно.

Отметим, что в Фехерваре выступает украинский полузащитник Иван Петряк. Клуб сейчас идет на втором месте в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало нигерийского полузащитника.