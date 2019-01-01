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Известный агент подтвердил переход Бенито в Динамо

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Нигериец перешел в киевский клуб.
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюк
ФК Динамо Киев

Известный агент Дмитрий Селюк подтвердил информацию о том, что его подопечный Бенито стал игроком Динамо.

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“Тамбов подписал 4 моих игроков. Из них: Гогуа перешел в ЦСКА, Себай перешел в Тобол, где является лидером, а Бенито (игрок сборной Нигерии) перешел в Динамо Киев (один из лучших клубов Украины).

Динамо Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница“, - приводит слова Селюка Sport24.

Ранее сообщалось, что Самбрано принял предложение перуанского клуба.

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Теги: Дмитрий Селюк, Динамо Киев, Бенито, Тамбов, футбол, УПЛ, РПЛ
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