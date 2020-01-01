Динамо подписало нигерийского полузащитника - СМИ

Нигериец выступает за российский Тамбов.

Полузащитник российского Тамбова Бенито перебрался в киевское Динамо, об этом сообщает Sport24.

Читай также: Динамо подписало бельгийского нападающего

По информации источника, Бенито подписал контракт с Динамо на три с половиной года.

Отметим, что официального подтверждения трансфера от клубов нет.

Бенито является игроком сборной Нигерии U-23. Он принимал участие в Кубке африканских наций, где его национальная команда не смогла выйти из группы.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Бенито:

Ранее сообщалось, что Слован выставил ценник на потенциального новичка Динамо.