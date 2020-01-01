Вантух: В этом году хочу вернуться в Динамо

Украинец рассказал о своем прогрессе под руководством Висенте Гомеса.

Защитник Александрии Роман Вантух, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о своей аренде в донецком Олимпике.

“В команде есть отличный коллектив, который мне сразу понравился. Там я чувствовал себя прекрасно. Ребята мне помогали с первых дней освоиться. Конечно, первое время было тяжело и непривычно после молодежного футбола. Когда пришел в Олимпик, уже знал тренера по физподготовке Антона Дяченко, мы с ним работали в Динамо. Сначала больше с ним контактировал.

Все ребята мне помогали в любых вопросах. Капитан Олимпика Дмитрий Гришко поддерживал. А то, что Олимпик базируется в Киеве - бонус. Никуда ехать не пришлось.

В чем разница между подходами Вячеслава Шевчука и Висенте Гомеса? Эти два тренера высокого уровня. Висенте тренировал молодежную команду Динамо, поэтому с его методами работы был очень хорошо знаком. Все его требования я знал. Мне с ним работалось легко и комфортно.

С Шевчуком также было комфортно. Он сам настаивал на моем переходе в Олимпик. Динамо играло в товарищеском поединке с Олимпиком и тогда я ему понравился. Он ко мне очень хорошо относился, помогал, подсказывал.

Как Гомес работает с командой? Все футболисты расцвели под его руководством. Была неуверенность в своих силах, но пришел Висенте и все изменил. Он изменил подход к тренировкам, улучшил коммуникацию и микроклимат в команде. Гомес сплотил наш коллектив. С ним на любые темы можно пообщаться. Он нам как друг. Благодаря этому мы вышли из кризисной ситуации.

С его приходом изменилось кардинально все. Он с нами много работал, объяснял каждую деталь. У него есть своя методика работы. Он рассказывал, что разработал ее со своими испанскими коллегами. Еще когда в Динамо играл, тактические занятия по Висенте давали очень много информации. Он в Олимпике взрослых ребят учит тому же, чему и 19-летних динамовцев.

Он дает больше свободы футболистам. Мне нравилось. Не было никаких рамок, которые меня смущали бы.

Тактик он или мотиватор? И то и другое. На тренировках мы отрабатывали каждую деталь. Каждый знал, куда бежать, когда открываться. Висенте - сильный мотиватор, очень хорошо настраивает на игры.

За полгода я прибавил в игре и психологии, стал более уверенным в своих силах. Он донес до меня, что я все могу.

Получаю ли я удовольствие от футбола в Олимпике? У меня травма была последний месяц. Но к этому удовольствие получал колоссальное. Можно сказать, отдыхал от футбола.

Вдохновляет ли меня то, что я два раза подряд ты был признан лучшим игроком месяца Олимпика? Конечно, очень приятно. Голосовали в комментариях, очень много друзей меня поддержали. Поэтому, не могу сказать, что это было очень объективно.

Что меня вдохновляет? Мечта. Хочется выйти на новый уровень и постоянно прогрессировать. А в будущем попробовать свои силы в Европе. Ради своей мечты работаю каждый день и это меня мотивирует.

Главные цели на 2020 год? Прогрессировать и вернуться в Динамо“, - цитирует футболиста клубный сайт Динамо.

Напомним, Роман Вантух стал первым зимним новичком Александрии.