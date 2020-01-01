Карпаты получат солидную сумму за трансфер Карраскаля
Колумбиец останется в аргентинской команде.
Полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль, который провел год в Ривер Плейт на правах аренды, продолжит карьеру в аргентинском клубе, сообщает Gol Caracol.
Читай также: Карпаты могут получить трансферный бан на три года за долг перед Севильей
Отмечается, что команда выплатит львовянам за игрока два с половиной миллиона евро.
“Тренер Гальярдо дает мне возможность играть, и его вера делает меня счастливым“, - отметил футболист.
В этом сезоне Карраскаль сыграл в 11 матчах за Ривер во всех турнирах, где забил два гола.
Полная версия правил