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Карпаты получат солидную сумму за трансфер Карраскаля

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Колумбиец останется в аргентинской команде.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
Getty Images

Полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль, который провел год в Ривер Плейт на правах аренды, продолжит карьеру в аргентинском клубе, сообщает Gol Caracol.

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Отмечается, что команда выплатит львовянам за игрока два с половиной миллиона евро.

“Тренер Гальярдо дает мне возможность играть, и его вера делает меня счастливым“, - отметил футболист.

В этом сезоне Карраскаль сыграл в 11 матчах за Ривер во всех турнирах, где забил два гола.

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Теги: футбол, Карпаты, Хорхе Карраскаль, Ривер Плейт
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