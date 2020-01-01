Динамо может бесплатно отдать своего игрока Коринтиансу

Сидклей отправится в аренду в ближайшее время.

Защитник киевского Динамо Сидклей отправится в Коринтианс на правах аренды, сообщает Yahoo Esportes.

Отмечается, что столичный клуб отдаст своего игрока бесплатно, но бразильцы будут полностью выплачивать зарплату футболиста.

Кроме того, Сидклей получит бонус при подписании контракта с командой.

Сообщается, что бразилец отправиться в аренду до конца 2020 года, после чего у Коринтианса будет возможность выкупить контракт игрока.

В текущем сезоне Сидклей не сыграл за Динамо ни одного матча.

Ранее сообщалось, что по информации Transfermarkt Сидклей уже присоединился к Коринтиансу.