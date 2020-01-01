Transfermarkt: Сидклей стал игроком Коринтианса

Бразилец перешел в клуб на правах аренды.

Защитник киевского Динамо Сидклей отправился в Коринтианс на правах аренды, об этом сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, в первый же день открытия зимнего трансферного окна Сидклей стал игроком бразильского клуба.

Подробности аренды пока не сообщались.

Отметим, что официального подтверждения перехода еще не было.

Ранее сообщалось, что Сидклей хочет покинуть Динамо из-за дочери.