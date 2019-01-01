Динамо отдаст Сидклея в аренду Коринтиансу - СМИ

Динамо согласилось отдать своего защитника Сидклея в аренду бразильскому Коринтиансу, сообщает Gazeta Esportiva.

О подробностях соглашения не сообщается.

Известно, что раньше Динамо хотело получить миллион евро за аренду бразильца.

Отметим, что Сидклей выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, будучи игроком Атлетико Паранаэнсе.

В текущем сезоне Сидклей за Динамо не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Сидклей хочет покинуть Динамо из-за дочери.