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Динамо отдаст Сидклея в аренду Коринтиансу - СМИ

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Сидклей
Сидклей
ФК Динамо Киев

Динамо согласилось отдать своего защитника Сидклея в аренду бразильскому Коринтиансу, сообщает Gazeta Esportiva.

О подробностях соглашения не сообщается.

Известно, что раньше Динамо хотело получить миллион евро за аренду бразильца.

Отметим, что Сидклей выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, будучи игроком Атлетико Паранаэнсе.

В текущем сезоне Сидклей за Динамо не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Сидклей хочет покинуть Динамо из-за дочери.

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Теги: Динамо Киев, Сидклей, аренда
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