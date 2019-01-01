Динамо отдаст Сидклея в аренду Коринтиансу - СМИ
Динамо согласилось отдать своего защитника Сидклея в аренду бразильскому Коринтиансу, сообщает Gazeta Esportiva.
О подробностях соглашения не сообщается.
Известно, что раньше Динамо хотело получить миллион евро за аренду бразильца.
Отметим, что Сидклей выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, будучи игроком Атлетико Паранаэнсе.
В текущем сезоне Сидклей за Динамо не сыграл ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Сидклей хочет покинуть Динамо из-за дочери.
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