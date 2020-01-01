Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Потенциальный форвард Динамо хочет поиграть в АПЛ

Комментариев: 0
Андраж Шпорар рассказал о своих предпочтениях относительно продолжения карьеры.
Андраж Шпорар
Андраж Шпорар
instagram.com/andraz.sporar

Нападающий братиславского Слована Андраж Шпорар, интерес к которому проявляет киевское Динамо, заявил, что хотел бы поиграть в АПЛ.

При этом игрок упомянул, что находится в контакте с Селтиком.

"Мы контактируем с Селтиком, но я бы предпочел поиграть в АПЛ", - цитирует Шпорара 24ur.com.

Ранее сообщалось, сколько хочет получить Слован от продажи Шпорара.

Отметим, что в 2019 году Шпорар забил 36 голов во всех турнирах, заняв девятое место в списке лучших бомбардиров года.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Слован, Селтик, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь