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Павелко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

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Президент УАФ подвел главные итоги украинского футбола в 2019-м году.

Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

Павелко выделил главные достижения украинского футбола - победа на чемпионате мира U-20, золото дефлимпийцев на чемпионате Европы, выход женской сборной по футзалу в “Финал четырех“ континентального первенства, победа “молодежки“ на турнире имени Лобановского, уверенный выход в финальную стадию Евро-2020, внедрение системы VAR и многие другие.

Отметим, что ранее сборная Украины ярко поздравила болельщиков с наступающими праздниками.

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Теги: Андрей Павелко, сборная Украины по футболу, УАФ, УПЛ, Евро-2020, футбол
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