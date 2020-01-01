Президент УАФ подвел главные итоги украинского футбола в 2019-м году.

Андрей Павелко УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

Павелко выделил главные достижения украинского футбола - победа на чемпионате мира U-20, золото дефлимпийцев на чемпионате Европы, выход женской сборной по футзалу в “Финал четырех“ континентального первенства, победа “молодежки“ на турнире имени Лобановского, уверенный выход в финальную стадию Евро-2020, внедрение системы VAR и многие другие.

Отметим, что ранее сборная Украины ярко поздравила болельщиков с наступающими праздниками.