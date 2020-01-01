Де Пена продлил контракт с Динамо

Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Руководство киевского Динамо продлило контрактное соглашение с Карлосом Де Пеной, об этом сообщает пресс-служба.

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Отметим, что предыдущий контракт уругвайца действовал до 31 декабря 2019 года.

В соглашение была прописана опция автоматического продления соглашения, если футболист примет участие в определенном количестве поединков.

“Карлос сыграл необходимое для продолжения контракта количество встреч, следовательно, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года“, - написано в заявление Динамо.

Де Пена стал игроком Динамо в апреле 2019 года. В текущем сезоне уругваец провел за 24 матча, при этом сумел отличиться пять раз и отдать четыре результативные передачи.

Напомним, что де Пена пообещал сделать тату с эмблемой клуба, но при одном условии.