Слован выставил ценник на потенциального новичка Динамо

Андраж Шпорар может перебраться в чемпионат Украины.

Киевское Динамо интересуется услугами форварда братиславского Слована Андража Шпорара.

Вице-президент словацкой команды Иван Кмотрик назвал цену, за которую руководство клуба готово отпустить футболиста.

“Я не представляю, как можно продать Шпорара дешевле, чем за семь-восемь миллионов евро.

Это правда, что Селтик прислал нам официальное предложение, этот клуб проявил огромный интерес к нашему футболисту. Также на него претендуют команды из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии.

Ожидаем, что интерес будет еще больше во время зимнего трансферного окна“, - отметил Кмотрик.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Шпорара:

Ранее сообщалось, что киевское Динамо предлагает за словенца около четырех миллионов евро.

Андраж Шпорар защищает цвета Слована с лета минувшего года. В этом сезоне чемпионата Словакии нападающий провел 11 матчей, где забил 12 голов.