Слован выставил ценник на потенциального новичка Динамо
Киевское Динамо интересуется услугами форварда братиславского Слована Андража Шпорара.
Вице-президент словацкой команды Иван Кмотрик назвал цену, за которую руководство клуба готово отпустить футболиста.
“Я не представляю, как можно продать Шпорара дешевле, чем за семь-восемь миллионов евро.
Это правда, что Селтик прислал нам официальное предложение, этот клуб проявил огромный интерес к нашему футболисту. Также на него претендуют команды из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии.
Ожидаем, что интерес будет еще больше во время зимнего трансферного окна“, - отметил Кмотрик.
Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Шпорара:
Ранее сообщалось, что киевское Динамо предлагает за словенца около четырех миллионов евро.
Андраж Шпорар защищает цвета Слована с лета минувшего года. В этом сезоне чемпионата Словакии нападающий провел 11 матчей, где забил 12 голов.
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