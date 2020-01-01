Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Слован выставил ценник на потенциального новичка Динамо

Комментариев: 0
Андраж Шпорар может перебраться в чемпионат Украины.
Андраж Шпорар
Андраж Шпорар
Getty Images

Киевское Динамо интересуется услугами форварда братиславского Слована Андража Шпорара.

Вице-президент словацкой команды Иван Кмотрик назвал цену, за которую руководство клуба готово отпустить футболиста.

“Я не представляю, как можно продать Шпорара дешевле, чем за семь-восемь миллионов евро.

Это правда, что Селтик прислал нам официальное предложение, этот клуб проявил огромный интерес к нашему футболисту. Также на него претендуют команды из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии.

Ожидаем, что интерес будет еще больше во время зимнего трансферного окна“, - отметил Кмотрик.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Шпорара:

Ранее сообщалось, что киевское Динамо предлагает за словенца около четырех миллионов евро.

Андраж Шпорар защищает цвета Слована с лета минувшего года. В этом сезоне чемпионата Словакии нападающий провел 11 матчей, где забил 12 голов.

Поделись:
Теги: футбол, Слован, Андраж Шпорар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: futbal.pravda.sk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь