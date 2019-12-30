Сборная Украины ярко поздравила болельщиков с наступающими праздниками

Главная команда страны записала новогоднее поздравление для фанатов.

Сборная Украины записала креативное новогоднее поздравление для фанатов.

Игроки национальной команды Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, а также главный тренер Андрей Шевченко поздравили болельщиков с наступающими праздниками.

Футболисты пожелали болельщикам веры в себя, новых приключений, хорошего настроения и исполнения желаний.

Ранее УАФ показала захватывающий ролик о лучших моментах отбора на Евро-2020.