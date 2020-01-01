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Рябоконь - лучший тренер года в УПЛ

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Наставник Десны признан лучшим тренером года.
Александр Рябоконь
Александр Рябоконь
ФК Десна

Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) выбрало лучшего тренера года УПЛ по итогам 2019 года. 

Наставник Десны Александр Рябоконь признан лучшим в чемпионате Украины. Специалист закончил год со средней оценкой 4,34.

Александр Рябоконь опередил: Луиша Каштру (Шахтер, 4,32), Виктора Скрипника (Заря, 4,32), Владимира Шарана (Александрия, 4,20) и Алексея Михайличенко (Динамо, 4,06).

Отметим, что на зимнюю паузу Десна ушла на четвертом месте в чемпионате Украины.

Напомним, что в Кубке Украины Десна пробилась в четвертьфинал, где сыграет с Ворсклой.

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