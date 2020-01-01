Рябоконь - лучший тренер года в УПЛ

Наставник Десны признан лучшим тренером года.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) выбрало лучшего тренера года УПЛ по итогам 2019 года.

Наставник Десны Александр Рябоконь признан лучшим в чемпионате Украины. Специалист закончил год со средней оценкой 4,34.

Александр Рябоконь опередил: Луиша Каштру (Шахтер, 4,32), Виктора Скрипника (Заря, 4,32), Владимира Шарана (Александрия, 4,20) и Алексея Михайличенко (Динамо, 4,06).

Отметим, что на зимнюю паузу Десна ушла на четвертом месте в чемпионате Украины.

Напомним, что в Кубке Украины Десна пробилась в четвертьфинал, где сыграет с Ворсклой.